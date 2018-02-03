Formula'nın işsiz bıraktığı kızlar feministlere kızdı

"Günümüz toplum kurallarına uymadığı" gerekçesiyle 2018'de Formula pistlerinde yer verilmeyecek olan grid kızları, işsiz kalmalarının arkasında feministlerin olduğunu iddia etti.e

GRİD KIZLARINDAN FEMİNİSTLERE TEPKİ

Birçok grid kızı sosyal medyadan feministlere yüklenerek "Kadın hakları mücadelesi adı altında kime ne yapacaklarını söyleyemezler, onlar yüzünden sevdiğimiz ve yapmaktan gurur duyduğumuz işin durdurulması aptalca." dedi.

"MESLEĞİMİZ BİZİM TERCİHİMİZ"

8 yıldan bu yana grid kızı olduğunu söyleyen Lauren-Jade Pope, "İşimi seviyorum, sevmeseydin yapmazdım. Kimse beni buna zorlamıyor. Bu kendi tercihim." dedi.

"FEMİNİSTLER YÜZÜNDEN KADINLAR İŞSİZ KALIYOR"

Bir diğer grid kızı Lucy Stokes, işini severek yaptığı, saygı gördüğünü ve iyi ücret aldığını belirtmesinin yanında "Feministler yüzünden birçok kadın işsiz kalıyor. Eşitlik ve kadınların güçlenmesi nereded kaldı?" diye sordu.

F1, grid kızlarına veda ediyor

"FORMULA FANLARI CAZİBE İSTİYOR"

Formula 1'in eski başkanlarından 87 yaşındaki Bernie Ecclestone, "Grid kızları şovun bir parçası" diyerek kızlara destek oldu. 40 yıl başkanlık yapan Ecclestone, "Formula'nın fanları da ihtişamı, cazibeyi seviyor." dedi.

"İNGİLTERE AHLAK BEKÇİSİ OLDU"

İngiltere'nin son dönemde çok fazla ahlak bekçiliği tasladığını savunan Ecclestone, başkanlığı döneminde yolsuzluk skandallarının yanı sıra cinsiyetçi söylemleriyle de tanınan biri olduğunu da belirtmekte fayda var.

​HOLLYWOOD TACİZLERİNİN ARDINDAN

Formula'nın bu kararı, Hollywood'da tacizleriyle mücadele kampanyalarının akabinde alması dikkat çekti.