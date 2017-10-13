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Fortune 500'de Türkiye'nin şampiyonu: THY

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, 8,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile Fortune 500 Türkiye sıralamasında zirveye oturdu.

13.10.2017 - 18:12
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fortune 500'de Türkiye'nin şampiyonu: THY

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, son 10 yılda yakaladığı yükselişle dünyanın en iyi havayolu şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştıran ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan bayrak taşıyıcı THY, 2008 yılından beri zirvede yer aldığı Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu yıl da 8,2 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu.

"BU BAŞARILAR BİZE CESARET VERİYOR"

THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, THY'yi milletle birlikte dünyanın önde gelen markaları ile yarışır hale getirdiklerini belirtti. Şeker, markalarının ürettiği değerler ile bugün, Türkiye’nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durduğuna işaret ederek, "Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere layık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. En büyük temennimiz yükselişimizi sürdürürken kazanacağımız daha nice başarıları ülkemizle paylaşmaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN MARKA ELÇİSİ

Ülke ekonomisine hizmet ve istihdam alanlarında yaptığı katkıların yanı sıra, en fazla tanınan Türk markası özellikleriyle de öne çıkan THY, 300 farklı uçuş noktasına bayrak taşıyarak Türkiye’nin marka elçisi olmanın gurunu yaşıyor.

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