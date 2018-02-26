'Foseptik çukuru kazıyoruz' yalanına polis kanmadı

Asayiş Büro Amirliği ekipleri Beyler Mahallesi Akçeşme Sokağı’nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.
SUÇ ÜSTÜ YAPILDI
Kazının yapıldığı evin bahçesini bir süre izledikten sonra harekete geçen polis ekipleri, biri ev sahibi toplam 6 kişiyi bahçede kazı yaptıkları sırada suç üstü yakaladı.
Kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüpheliler, "Foseptik kuyusu kazıyorduk" dese de polisi inandıramadı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Evin bahçesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur kazıldığını belirleyen ekipler, kazı aletlerine el koydu. Gözaltına alınan 6 kişi daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 5 kişinin İstanbul’dan geldiği öğrenildi.