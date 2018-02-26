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'Foseptik çukuru kazıyoruz' yalanına polis kanmadı

Bursa’nın İznik ilçesinde, fosseptik çukuru yalanıyla define arayan 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.02.2018 - 14:39..
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Asayiş Büro Amirliği ekipleri Beyler Mahallesi Akçeşme Sokağı’nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.

SUÇ ÜSTÜ YAPILDI

Kazının yapıldığı evin bahçesini bir süre izledikten sonra harekete geçen polis ekipleri, biri ev sahibi toplam 6 kişiyi bahçede kazı yaptıkları sırada suç üstü yakaladı.

'Foseptik çukuru kazıyoruz' yalanına polis kanmadı

Kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüpheliler, "Foseptik kuyusu kazıyorduk" dese de polisi inandıramadı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Evin bahçesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur kazıldığını belirleyen ekipler, kazı aletlerine el koydu. Gözaltına alınan 6 kişi daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 5 kişinin İstanbul’dan geldiği öğrenildi.

'Foseptik çukuru kazıyoruz' yalanına polis kanmadı

'Foseptik çukuru kazıyoruz' yalanına polis kanmadı

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