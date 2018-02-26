'Foseptik çukuru kazıyoruz' yalanına polis kanmadı

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39 yıldır hiç izin yapmadan çalışan zabıta

Malatyalı zabıta komiseri Senayi Civan, mesleğine olan aşkından dolayı 39 yıldır hiç izin kullanmadan çalıştı. Daha ilginç olanı, bir dönem de belediye başkanlığı yapmış olması...