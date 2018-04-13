Foseptik çukuruna düşen inekleri itfaiye kurtardı

Çameli ilçesi Yunuspınarı Mahallesi’nde ahırdaki beton su bölümüne sıkışan ineğin sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Çameli İlçe İtfaiye Müdürlüğü ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ineği kurtardı. İnek, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

İNEKLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Merkezefendi ilçesi Aşağışamlı Mahallesi’nde ise 1 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen inek de, olay yerine gelen Merkezefendi İlçe İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçeye bağlanan halatlarla düştüğü çukurdan çıkartıldı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.

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