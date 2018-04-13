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Foseptik çukuruna düşen inekleri itfaiye kurtardı

Denizli Çameli'de ahırda sıkışan ve foseptik çukuruna düşen ineklerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İHA | 13.04.2018 - 19:49..
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Çameli ilçesi Yunuspınarı Mahallesi’nde ahırdaki beton su bölümüne sıkışan ineğin sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Çameli İlçe İtfaiye Müdürlüğü ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ineği kurtardı. İnek, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

İNEKLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Merkezefendi ilçesi Aşağışamlı Mahallesi’nde ise 1 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen inek de, olay yerine gelen Merkezefendi İlçe İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçeye bağlanan halatlarla düştüğü çukurdan çıkartıldı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.

Denizli'de itfaiye ekipleri zor durumda kalan ineği kurtardı VİDEO

Foseptik çukuruna düşen inekleri itfaiye kurtardı

Foseptik çukuruna düşen inekleri itfaiye kurtardı

Foseptik çukuruna düşen inekleri itfaiye kurtardı

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