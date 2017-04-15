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Fosseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Niğde'de futbol oynarken fosseptik çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

15.04.2017 - 18:43
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Niğde Ulukışla İlçesi'nde bağlı İlhan Köyü'nde iddiaya göre arkadaşlarıyla futbol oynayan Serkan Erdoğan ortadan kayboldu.

FOSSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜ

İhbar üzerine köylüler ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine köyün yakınlarında bulunan fosseptik çukurunda yoğunlaştırdı.

Fosseptik çukuruna düşen çocuk öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan Ulusal Medikal Kurtarma ve AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı. 1 saat süren arama sonucu küçük Serkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Fosseptik çukurunun kapağının kırılması sonucu çukura düştüğü belirlenen Serkan Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Niğde Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Fosseptik çukuruna düşen çocuk öldü

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