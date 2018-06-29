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Fotoğraf çeker gibi resim çizen Nijeryalı çocuk

Waris Kareem, Nijerya'nın en genç sanatçısı, çizdikleriyle herkesi hayran bırakıyor.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 06:26..
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Daha 6 yaşında resim yapmaya başladı. 8 yaşındayken çizdikleriyle para kazanıyordu. Kareem, ülkenin en yoksul bölgelerinden Lagos'ta yaşıyor. Güzel sanatlar mezunu bir ressamın stüdyoya çevirdiği bir odada kendini geliştiriyor.Ressam, onun en yetenekli öğrencisi olduğunu söylüyor. Kareem, bu stüdyoda her gün resim çiziyor. En ufak bir detayı bile atlamıyor. Resimlerini fotoğraftan ayırt etmek neredeyse imkansız.

Fotoğraf çeker gibi resim çizen Nijeryalı çocuk

"SABIRSIZ BİRİ, GERÇEKÇİ RESİMLER ÇİZEMEZ"

"Bütün detayları yakalamak için hem resmime hem de çizdiğim şeye odaklanıyorum. Sabırsız biri gerçekçi resimler çizemez" diyen Kareem, çizdiklerndfe kendi deneyimlerinden de esinleniyor. En büyük hayali, birgün eserlerinin uluslararası müzelerde sergilenmesi.

Fotoğraf çeker gibi resim çizen Nijeryalı çocuk

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