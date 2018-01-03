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Fotoğraf çekerken kaleden düşen adam kamerada

Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek düşen kişi, yaşamını yitirdi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 03.01.2018 - 07:28..
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Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü selfiesi çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı.

MANZARAYI KAREYE ALMAK İSTEMİŞTİ

Arkasına Balıklıgöl’ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı. Ağır yaralanan 8 çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Selfie çekerken kaleden düşen adam kamerada ViDEO

Fotoğraf çekerken kaleden düşen adam kamerada

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