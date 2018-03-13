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Fotoğraf sevdası hastanelik etti

Kars Kalesi’nde fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düşen üniversiteli kız yaralandı.

İHA | 13.03.2018 - 14:32..
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Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi G.U., arkadaşlarıyla birlikte kaleye çıktı.

Kale burnunda kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çekilmek isteyen G.U. bir anda dengesini kaybederek kale surlarından aşağıya düştü.

20 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düşen G.U.’nun yardımına arkadaşları ve vatandaşlar koştu. Yerde acılar içerisinde kıvranan üniversite öğrencisini arkadaşları konuşturarak teselli etmeye çalıştı.

Fotoğraf sevdası hastanelik etti

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, durum 112’ye bildirildi. Üniversite öğrencinin düştüğü bölge problemli olduğu için ambulans Kars Kalesi içerisine geldi. Buradan yaralı öğrencinin yanına gelen sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı G.U.’yu sedyeye koyarak vatandaşların yardımıyla ambulansa taşıdı.

Fotoğraf çekilmek isterken Kars Kalesi'nden düştü VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansa alınan üniversite öğrencisi G.U. tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. G.U.’nun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvuracak.

Fotoğraf sevdası hastanelik etti

Öte yandan olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına kaleden düşerek yaralanan G.U’nun arkadaşları tepki gösterdi. Gazetecilerin üzerine yürüyen G.U.’nun arkadaşlarına polis engel oldu.

Fotoğraf sevdası hastanelik etti

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