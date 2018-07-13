Fotoğraf çekiminde köpek balıkları saldırdı

Zarutskie, Instagram sayfası için özel bir fotoğraf çekimi için köpek balıklarının arasına daldı.

Erkek arkadaşının ve ailesinin ısrarlarına rağmen suya girmekten korkmayan Zarutskie, köpek balığının bir anda kolunu kapmasıyla kanlar içinde kaldı.

"HAYATTA KALDIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Issırıldıktan sonra sakinliğini koruyan Katarina Zarutskie, önce eliyle kanayan yeri kapattı ve diğer köpek balıklarının daha fazla ilgisini çekmemeyi başardı.

Yaşadığı bu kötü tecrübeden sonra açıklama yapan Zarutskie, hayatta kalabildiği ve kolunu kaybetmediği için kendini çok şanslı hissettiğini söyledi.