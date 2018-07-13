taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.474
USD
4,8532
EURO
5,6453
ALTIN
193,61
PETR
74,0900

Fotoğraf çekiminde köpek balıkları saldırdı

Modellik yapan Katarina Zarutskie, Bahamalar'da sosyal medya hesabı için fotoğraf çekimi yaptığı sırada köpek balıklarının saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 14:26..
  1. Haberler
  2. Magazin

Zarutskie, Instagram sayfası için özel bir fotoğraf çekimi için köpek balıklarının arasına daldı.

Erkek arkadaşının ve ailesinin ısrarlarına rağmen suya girmekten korkmayan Zarutskie, köpek balığının bir anda kolunu kapmasıyla kanlar içinde kaldı.

"HAYATTA KALDIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Issırıldıktan sonra sakinliğini koruyan Katarina Zarutskie, önce eliyle kanayan yeri kapattı ve diğer köpek balıklarının daha fazla ilgisini çekmemeyi başardı.

Yaşadığı bu kötü tecrübeden sonra açıklama yapan Zarutskie, hayatta kalabildiği ve kolunu kaybetmediği için kendini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Fotoğraf çekiminde köpek balıkları saldırdı

Fotoğraf çekiminde köpek balıkları saldırdı

Fotoğraf çekiminde köpek balıkları saldırdı

Fotoğraf çekiminde köpek balıkları saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

164
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

319
Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

107
Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

186
Apple ürünlerine zam geldi

Apple ürünlerine zam geldi

213
Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

57
Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM