Fotoğraf çektirirken akıma kapıldı

Eskişehir'den Kocaeli'ne gidecek olan makinistliğini İsmail Alkaya'nın yaptığı 23 bin 2 sefer sayılı yük treni istasyon yakınında beklerken, fotoğraf çektirmek isteyen Ebru Demir, vagonlardan birinin üzerine çıktı.

30 BİN VOLTLUK YÜKSEK GERİLİM HATTINA KAPILDI

Burada arkadaşına poz veren Demir, bir anda 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Arkadaşı Ekrem Lale, giysileri alev alan arkadaşı Ebru Demir'i kurtarmaya çalıştı. Bu sırada tren hareket etti.

ARKADAŞLARI KURTARDI

Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar giden yük terini durdu. Ağır yaralanan genç kız 112 ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayda hafif şekilde yaralanan Ekrem Lale de başka bir ambulansla aynı hastaneye götürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Olayı evini balkonundan gördüğünü belirten Serhan Kömürcü, "Tren, istasyonunun yakınında duruyordu. Genç kız fotoğraf çektirmek için yük trenin üzerine çıkmış. Bir ses duyduk. Genç kız, yüksek gerilime kapıldı ve yanmaya başladı. Arkadaşı da onu indirmeye çalışıyordu. Biz de arkadaşına bağırdık, akıma kapılmaması için çıkma diye. Bu sırada tren hareket etti. Treni istasyonda durdurdular. Biz de ambulans çağırdık" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hastenede tedavi altına alınanlardan Ebru Demir'in durumunun ağır olduğunu, olayla ilgili soruştumanın sürdüğünü bildirdi.