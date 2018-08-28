Fotoğraf çektirmek için bentlerin üzerine çıktılar

Korumaya alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Çamlıhemşin ile Ardeşen ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi'nde, yerli- yabancı ziyaretçiler ağırlanıyor.

Vadide akan Fırtına deresi de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor. Fırtına deresi üzerinde taşkın koruma bentleri inşa edildi. Taşkınları önleyen bentlerin üzerine çıkan ziyaretçiler ise tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip, selfie yapıyor.

3 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BENTLERDE FOTOĞRAF

Bent üzerinden akan dere içinde yürüyüş yapanlar, kaygan zeminde düşmemek için güçlükle ayakta durabiliyor. Bazı kişiler, çocukları bile dereye sokarak, bent üzerinde yürütüyor.

Akıntının içinde, 3 metre yüksekliğindeki bentte yürüyenler, fotoğraf çektirdikten sonra kıyıya çıkıyor. Fırtına Vadisi'ndeki işletmeciler ise bentlerin üzerinde yürümenin tehlike oluşturduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.