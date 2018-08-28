taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.27885
Euro
7.36565
Altın
1207.765
Borsa
93866.94

Fotoğraf çektirmek için bentlerin üzerine çıktılar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına deresine inşa edilen taşkın koruma bentleri üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirdi.

DHA | 28.08.2018 - 18:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Korumaya alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Çamlıhemşin ile Ardeşen ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi'nde, yerli- yabancı ziyaretçiler ağırlanıyor.

Vadide akan Fırtına deresi de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor. Fırtına deresi üzerinde taşkın koruma bentleri inşa edildi. Taşkınları önleyen bentlerin üzerine çıkan ziyaretçiler ise tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip, selfie yapıyor.

3 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BENTLERDE FOTOĞRAF

Bent üzerinden akan dere içinde yürüyüş yapanlar, kaygan zeminde düşmemek için güçlükle ayakta durabiliyor. Bazı kişiler, çocukları bile dereye sokarak, bent üzerinde yürütüyor.

Akıntının içinde, 3 metre yüksekliğindeki bentte yürüyenler, fotoğraf çektirdikten sonra kıyıya çıkıyor. Fırtına Vadisi'ndeki işletmeciler ise bentlerin üzerinde yürümenin tehlike oluşturduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

Fotoğraf çektirmek için bentlerin üzerine çıktılar

Fotoğraf çektirmek için bentlerin üzerine çıktılar

Fotoğraf çektirmek için bentlerin üzerine çıktılar

Fotoğraf çektirmek için bentlerin üzerine çıktılar

Fotoğraf çektirmek için bentlerin üzerine çıktılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

520
İdil Fırat'ın kına gecesi

İdil Fırat'ın kına gecesi

76
Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

140
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

541
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

65
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

412
Bakan Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Bakan Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM