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İngiliz annenin çektiği fotoğraf büyük ilgi gördü

Birleşik Krallık kraliyet ailesinden dört bireyin gülümserken fotoğrafını çekmeyi başaran şanslı anne, fotoğrafın satışından sağladığı gelirle kızının üniversite parasını ödemeyi umuyor.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 16:46..
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İngiltere'de Karen Anvil isimli bir kişi, pazartesi günü Sandringham'daki geleneksel Noel sabahı geçidinde, Cambridge dük ve düşesi  ile Prens Harry ve Meghan Markle’ı aynı kare içerisinde gülümserken yakaladı.

Fotoğraf bir anda, haber kanalları tarafından satın alınmak için mesaj yağmuruna tutuldu.

İngiliz annenin çektiği fotoğraf büyük ilgi gördüTwitter/Karen Anvil (Büyük ilgi gören aile fotoğrafı)

MEDYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Twitter’da yayınlanan görüntü 12 bin beğeni aldı ve ana akım medyanın ilgisini çekti. BBC’ye konuşan Anvil fotoğrafa gösterilen ilginin “tuhaf ve delilik” olduğunu açıkladı.

Anvil ve 17 yaşındaki kızı Rachel, yıllarca kraliyet ailesini görmeye çalıştıktan sonra Noel günü amacına ulaştı.

TESADÜFEN GELEN FOTOĞRAF KARESİ

Geçen yıl bir hastalığa yakalanan kızına bu Noel kraliyet ailesini görmek için Sandringham’daki St. Mary Magdalene Kilisesi'ne gideceklerine söz verdi.

Kraliyet ailesini kameraya baktırmayı nasıl başardığı sorulduğunda Anvil, “Ben çok coşkulu bir insanım ve sanırım biraz heyecanlandım. Bağırıyordum ve birden aptal gibi ‘Mutlu Noeller!’ diye bağırdım. Tam bir hayran gibiydim ama tek söylediğim buydu ve onların bakmasını sağladı.” dedi.

İngiliz annenin çektiği fotoğraf büyük ilgi gördü

TELİF HAKKI ÜNİVERSİTE PARASINI GETİRDİ

Anvil resmi yükledikten dört saat sonra resmin kullanım iznini isteyen mesajlar aldı ve bazı Twitter kullanıcıları kendisine fiyat konusunda pazarlık yapmayı teklif etti. Anvil “İlk başta evet tabii ki, fotoğrafı kullanabilirsiniz, bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum.” dedi. Ancak kısa süre sonra, fotoğrafın telif hakkı ve Noel Günü hediyesi için öneriler getirdi.

Bekar bir anne olduğunu ve her zaman gurur duyduğu iki işte çalıştığını belirten Anvil, “Şimdi kızımın üniversitesi için para biriktirmek istiyorum ve o fırsatı elde edebilirsem harika olur.” dedi.

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