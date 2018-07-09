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Fotoğrafçı, çocuk gelini görünce damadı dövdü

Fotoğraflamak için gittiği düğünde gelinin yaşını öğrenen fotoğrafçı Onur Albayrak, çekim yapmaktan vazgeçip, damadın burnunu kırdı.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 15:33..
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Malatya'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen geline kaç yaşında olduğunu sordu. İddiaya göre “15” cevabını alınca da “Çocuk gelin fotoğrafı çekemem” diyerek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine damat, anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen damat ile fotoğrafçı arasında yaşanan yaşanan kavgada, damadın burnu kırıldı.

Fotoğrafçı, çocuk gelini görünce damadı dövdü

"ÇOCUKLARA DUVAK DEĞİL, KIR ÇİÇEKLİ TAÇ TAKILIR"

Sosyal medyada paylaşılan haber fotoğraflarının ardından açıklama yapan Onur Albayrak, "İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet, maalesef durum bu. Keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bir daha olsa gene 'Çekmiyorum' der miyim? Evet derim.

Kimse kusura bakmasın, çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiçbir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez. Çocukların saçına duvak takılmaz, kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı, çocuk gelini görünce damadı dövdü

Fotoğrafçı, çocuk gelini görünce damadı dövdü

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