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Fotoğrafçıların doğal stüdyosu: Pamukkale

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, özellikle düğün ve nişan fotoğrafçılarının uğrak yeri.

AA | 03.07.2018 - 12:16..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki beyaz cennet Pamukkale, özellikle düğün ve nişan fotoğrafçılarının dış mekan çekimlerinde doğal stüdyo olarak kullanılmasıyla dikkati çekiyor.

TERCİH NOKTASI OLDU

Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve tarihiyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Pamukkale, yabancı turistlerin yanı sıra dünya evine girecek çiftlerin ise bu eşsiz güzellik karşısında fotoğraf çektirmek için tercih noktası haline geldi.

Gelin ve damatların dış çekim için tarihi ve doğal ortam tercihinde ilk sıraya yer verdiği Pamukkale, genç çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği bir mekan.

Fotoğrafçıların doğal stüdyosu: Pamukkale

BEYAZ CENNET

Beyaz cennet, travertenlere gelen çiftlerin hayatlarını birleştirecekleri özel günlerinde çektirdikleri fotoğraflara güzelliğiyle doğal fon oluşturuyor. Fotoğrafçılar gün batımında çektikleri fotoğraflarla çiftlere güzel bir anı hediye etmiş oluyor

Fotoğrafçıların doğal stüdyosu: Pamukkale

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