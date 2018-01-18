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Fotoğrafları özensiz bulan çift tazminat davası açtı

Edirne'de evlenen çift, düğün fotoğraflarını özensiz çektiği gerekçesiyle fotoğrafçıdan davacı oldu.

DHA | 18.01.2018 - 13:03..
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2016 yılında evlenen E.E ve E.E., anlaştıkları fotoğrafçı G.M.'nin çektiği  fotoğrafları özensiz  bulup istedikleri gibi olmadığını belirterek avukatları aracılığıyla Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 625 TL'si maddi, 6 bin TL'si de manevi olmak üzere 6 bin 625 TL'lik tazminat davası açtı.

"ABLAM FOTOĞRAFLARA BAKAMIYOR"

2'nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, İstanbul'da yaşayan E.E. ve E.E. çifti katılmadı. Çiftin yakınları ise duruşmada tanık olarak dinlendi. Gelinin kız kardeşi M.K., "Davalı kişi, fotoğrafları zamanında ablama ulaştırmadı. Fotoğrafların kaybolduğunu ve elinde kalan fotoğraflardan seçmesini istedi. Bunun üzerine de ablamın seçtiği fotoğraflar yerine başkalarını gönderdi. Bu yüzden aile arasında anlaşmazlık yaşandı. Ablam fotoğraflara bakamıyor bile. İstedikleri fotoğraflar olmaması nedeniyle büyük üzüntü yaşadılar. Fotoğraflarına bakamadıkları gibi başkalarına da gösteremediler." dedi.

Fotoğrafları özensiz bulan çift tazminat davası açtı

MAHKEME, FOTOĞRAFLARI İSTEDİ

Mahkeme heyeti, davaya konu olan fotoğrafların birer örneklerinin kendilerine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Çiftin avukatı Alican Gül ise "Düğün hatıraları, tekrarı olmayan, güzel anıları barındırıyor. Bu nedenle maddi ve manevi tazminat davası açtık. Fotoğrafçı, fotoğrafları özensiz çekip, müvekkillerimin istediği fotoğrafları da göndermedi. Müvekkilim, düğün fotoğrafları aklına geldikçe büyük üzüntü duyuyor. Bu nedenle 6 bin TL manevi, 625 TL de maddi tazminat davası açtık." dedi

Fotoğrafları özensiz bulan çift tazminat davası açtı

Fotoğrafları özensiz bulan çift tazminat davası açtı

Fotoğrafları özensiz bulan çift tazminat davası açtı

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