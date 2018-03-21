Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) iş birliğinde hazırlanan 'IRCICA Arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi' açıldı.

IRCICA Genel Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Sadık Ünay, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin yaklaşık 40 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

İslam dünyasından Türkiye ile beraber 56 ülkenin merkeze üye olduğunu belirten Ünay, IRCICA'nın hükümetler arası anlaşmayla kurulan bir merkez olduğunu ifade etti.