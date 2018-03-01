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Fotoğraflarla Haldun Taner

Demet Taner’in eşi Haldun Taner’in 10. ölüm yıldönümünde yayımlanan kitabı 'Canlar Ölesi Değil', yirmi yıl aradan sonra Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 12:13..
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Canlar Ölesi Değil, birçok bakımdan özel bir kitap: Öyküleri, tiyatro yapıtları, gazete yazıları, konferansları, üniversitedeki dersleri, uluslararası toplantılarda edebiyatımızı temsil edişi ve daha birçok yanıyla bilenen Haldun Taner’in yaşam öyküsünü, kendine özgü kişiliğini, insani değerlerini ve geniş bir fotoğraf albümünü içeriyor.

Kuşkusuz edebiyatımızın bu büyük ustası hakkında pek çok bilimsel çalışma yapıldı, yazılar yazıldı, bildiriler sunuldu. Ayrıca edebiyat ve tiyatro insanlarının anılarında sıkça kendisinden bahsedildi.

Fotoğraflarla Haldun Taner

Ama “Canlar Ölesi Değil”de can yoldaşı Demet Taner’in kalemiyle onu kavrayacak, sımsıcak duygulara tanıklık edeceksiniz. “Canlar Ölesi Değil” sevgi dolu bir yaşam öyküsünün kitabı.

Yazar: Demet Taner

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Dili: Türkçe

Türü: Anı, anlatı

Baskı yılı: 2018

Syf: 136

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