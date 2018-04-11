Fotoğraflarla Nejat Uygur

Kültür sanat hayatımızın efsanevi ismi Nejat Uygur'u 2013'te kaybettik. Uygur'un ölümü ülkemizde ve sanat camiasında derin üzüntüye neden oldu. Tiyatroyla yaşayan Nejat Uygur, hayat verdiği her rolde başarı gösteren bir isimdi.

SEYİRCİLERİN ÖZLEDİĞİ İSİM

Güleç yüzü ve esprili konuşmalarıyla seyircilerin sahnelerde hep aradığı biri oldu. Türk tiyatrosuna verdiği hizmet, onu ölümsüz kıldı. Nevi şahsına münhasır tarzı ve üslubuyla yediden yetmişe herkesin sevgisini kazandı.

Uygur, dostlarıyla

NOSTALJİK SEYİR

Nejat Uygur'un ölümünden sonra ortaya çıkan fotoğrafları, kendisini daha yakından tanımamıza olanak sağlıyor. Uygur, şiir yazıyor, resim yapıyor, ve karikatür çiziyormuş. Uygur'un fotoğrafları nostaljik seyir sunuyor.

Oyunculuk dışında başka işlerler de ilgilenen Nejat Uygur, derin entelektüel birikimiyle öne de öne çıkıyordu.

Nejat Uygur, annesinin kucağında

Uygur'un yaptığı resim

Eşi, Nejla Uygur'la

Sahnede



