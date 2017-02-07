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Fox News sunucusu O'Reilly Putin'den özür dilemeyecek

Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik sözleri nedeniyle özür beklediği Fox News programcısı Bill O'Reilly bu çağrıyı geri çevirdi.

07.02.2017 - 11:32
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  2. Dünya

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Fox News'te Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) final müsabakası olan Süper Kupa'dan önce yayınlanması için ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı mülakatta O'Reilly, Putin için 'katil' ifadesini kullanmıştı.

TRUMP 'ABD MASUM MU' DEMİŞTİ

Bunun üzerine Trump, "Çok katil var. Bizde de çok katil var. Ne sanıyorsunuz? Bizim ülkemiz çok mu masum?" yanıtını vermişti.

"ÖZÜR DİLEMEMİ İSTİYORLAR, AMA BİRAZ ZAMAN ALACAK"

Programının başında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un özür çağrısını alaycı bir dille ele alan O'Reilly, "Putin yönetimi, benim gibi mütevazı bir gazeteciden özür dilememi istiyor. Bunun üzerinde çalışıyorum. Ama biraz zaman alacak. 2023 yılında tekrar bakalım" dedi.

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