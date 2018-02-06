taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.853
USD
3,7888
EURO
4,6883
ALTIN
163,58
PETR
66,8700

FOX spikerleri Kılıçdaroğlu'ndan ümitli değil

Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine seçilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 07:55..
  1. Haberler
  2. Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden seçilmesiyle kamuoyunda "liderlik" tartışmaları yeniden alevlendi.

8 SEÇİM KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 8 seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler, Avrupa'da seçim kaybeden herkesin görevi bıraktığını hatırlatıyor.

CHP Lideri'nin genel başkanlık koltuğunda oturmasından memnun olmayan son iki isim ise, Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya oldu.

"2019'DA SONUÇ DEĞİŞMEZ"

19.00 haberiyle izleyicinin karşısına çıkan Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 8 seçim kaybettiğini hatırlatarak 2019 yılında yapılacak seçimlerde sonucun farklı olmayacağını söyledi.

FOX spikerleri Kılıçdaroğlu'ndan ümitli değil ViDEO

FOX spikerleri Kılıçdaroğlu'ndan ümitli değil

"DEĞİŞİM FIRSATI KAÇTI"

Portakal'ın bu sözlerinden sonra bir yorum da İsmail Küçükkaya'dan geldi.

Çalar Saat programıyla sabah saatlerinde izleyicinin karşısına çıkan Küçükkaya, CHP'de değişim fırsatının kaçtığını savundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

31
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

31
Afrin şehidinin adı Şanlıurfa'da yaşatılacak

Afrin şehidinin adı Şanlıurfa'da yaşatılacak

11
Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

Duayen savaş muhabiri Sami Coşar yaşamını yitirdi

2
Münbiç operasyonu Bahçeli'ye soruldu

Münbiç operasyonu Bahçeli'ye soruldu

24
Rafet El Roman: Kızlarım bana ilham veriyor

Rafet El Roman: Kızlarım bana ilham veriyor

3
CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM