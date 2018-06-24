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FOX TV'de yüzler gülüyor

İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal, seçim yayınına gülerek başladı. Akıllara daha önceki görüntüler geldi.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 17:51..
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Sandık başına giden millet tercihini yaptı.

Türkiye'nin gözü kulağı gelecek sonuçlarda. Bu seçimler, Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

GÜLEREK BAŞLADILAR

FOX TV'deki özel yayınla izleyicilerin karşısına çıkan Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya da yayına gülürek başladı.

1 Kasım ve 16 Nisan'da da yayına gülerek başlayan ikili sonuçların gelmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Portakal ile Küçükkaya da eski fotoğraflarını hatırlattı.

"YORGUN OLUYORUZ, ÇOK KARARIYORUM"

Fatih Portakal, kendisini ekranda görünce, "Şu fotoğrafı görünce bizim fotoğraf akıllara geliyor. Çok kararıyorum, yorgun oluyoruz. Zor bir seçim. Birazdan ekranda anlatacağız. Bir şey söylemek için erken. Uzun bir gece bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

FOX TV'de yüzler gülüyor

FOX TV'de yüzler gülüyor

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