FOX TV'de yüzler gülüyor

Sandık başına giden millet tercihini yaptı.

Türkiye'nin gözü kulağı gelecek sonuçlarda. Bu seçimler, Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

GÜLEREK BAŞLADILAR

FOX TV'deki özel yayınla izleyicilerin karşısına çıkan Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya da yayına gülürek başladı.

1 Kasım ve 16 Nisan'da da yayına gülerek başlayan ikili sonuçların gelmesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Portakal ile Küçükkaya da eski fotoğraflarını hatırlattı.

"YORGUN OLUYORUZ, ÇOK KARARIYORUM"

Fatih Portakal, kendisini ekranda görünce, "Şu fotoğrafı görünce bizim fotoğraf akıllara geliyor. Çok kararıyorum, yorgun oluyoruz. Zor bir seçim. Birazdan ekranda anlatacağız. Bir şey söylemek için erken. Uzun bir gece bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.