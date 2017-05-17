France 2 kanalının sunucu kovuldu

Kamu kanalı France 2'nin ana haber sunucusu Davis Pujadas, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Macron'la röportaj yapmıştı. Canlı yayında sorduğu sorularla Macron'u zorlayan Pujadas, Macron taraftarlarının eleştirisine maruz kalmıştı.

GÖREVE GELDİKTEN 20 SAAT SONRA GAZETECİ KOVDURDU

Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Hollande'dan devralan Macron'un, göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri gazeteci kovdurmak oldu. Zira bu karar Macron'un göreve gelmesinden sadece 20 saat sonra gerçekleşti.

Macron'un bu kararı Fransa'da tepkiyle karşılandı.