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Frank-Walter Steinmeier kimdir?

Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın 12'inci cumhurbaşkanı seçildi.

12.02.2017 - 16:46
  1. Haberler
  2. Biyografi

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FRANK- WALTER STEİNMEİR KİMDİR?

Frank-Walter Steinmeier, 5 Ocak 1956 (61 yaşında) tarihinde Batı Almanya'da doğdu.

KARİYERİ

22 Kasım 2005 - 28 Ekim 2009 tarihleri arasında Almanya Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 17 Aralık 2013 tarihi itibariyle yeniden Dışişleri Bakanı oldu ve 27 Ocak 2017 tarihine kadar bu görevde kaldı. Yapılan son seçimlerde ise Almanya'nın 12'inci cumhurbaşkanı oldu.

2007 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği Konsey Başkanlığı yaptı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi olarak siyasi yaşamına devam ediyor.

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