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Fransa, 17 bin kişiyi terör şüphesiyle takip ediyor

Fransa’da mart başı itibarıyla 17 bin 393 kişinin terörizm şüphesiyle izlendiği, 2 bin 46 Fransız’ın Suriye ve Irak’ta olduğu açıklandı.

13.04.2017 - 10:51
  1. Haberler
  2. Dünya

FRANSA

Fransız Senatosunun “Radikalleşmenin Önlenmesi Yerel ve Bölgesel Otoriteler” başlıklı raporunda, Terörizme Karşı Koordinasyon Biriminin (UCLAT) verileri de yer aldı.

17 BİN 393 KİŞİ FİŞLENDİ

Rapora göre, mart başı itibarıyla Fransa’da 17 bin 393 kişi terörizm şüphesiyle “fiş S” olarak tabir edilen fişlemeyle izleniyor.

Raporda, izlenen bu kişilerin hepsinin sürekli olarak gözetimde tutulmadığı, bazılarının zaman zaman kontrol edildiği belirtildi.

Toplam 2 bin 46 Fransız’ın halihazırda Suriye ve Irak’ta terörist savaşçı olduğu da bildirilen rapora göre, 249 Fransız vatandaşının da bu bölgelerde öldüğü tahmin ediliyor.

HÜKÜMET DESTEK BEKLİYOR

Terörizmle mücadele konusunda çeşitli önerilerin de yer aldığı raporda, yerel yönetimlerin, şüpheli görülen durumların bildirilmesi konusunda devlete yardımcı olmasının riskleri azaltacağı değerlendirmesi yapıldı.

Hükümetin yerel yönetimlerde, hatta okullarda ve derneklerde çalışanları radikal davranışların önlenmesi ve bu davranışlara karşılık verilmesi konusunda eğitmesi gerektiği belirtilen raporda, devletin yerel birimleri bu konuda yapılacak harcamalar konusunda desteklemesi gerektiği de kaydedildi.

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