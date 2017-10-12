Fransa 200 sığınmacı alacak

400 kişilik sığınmacı merkezinde 2 bin 500 kişi yaşatmaya çalışan ve ardından "sığmıyorlar" bahanesiyle sokaklara atan Fransa, bu kez de 200 sığınmacı için Paris'te kabul merkezi açacak.

200 KİŞİ DAHA SONRA DAĞITILACAK

Merkezde en fazla 200 sığınmacının kabul edilebileceğini ifade eden Latournerie, sığınmacıların burada kısa süre kalabileceklerini ve hukuki statülerine göre başka sığınmacı merkezlerine yönlendirileceğini bildirdi.

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France'ın Valisi Michel Cadot, Paris'teki Porte de la Chapelle sığınmacı kabul merkezinin yoğun olması nedeniyle biri Paris'te olmak üzere üç yeni merkez açacaklarını açıklamıştı.

2 BİN 500 SIĞINMACIYA BAKAMIYORLAR

Sadece 400 kişi kapasitesi bulunan Porte de la Chapelle'deki merkezin sığınmacılara yeterli hizmeti verememesi nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 sığınmacı bölgedeki metro durağının altında derme çatma çadırlarda konaklamak zorunda kalmış, sığınmacılar 18 Ağustos'ta polis tarafından zorla tahliye edilerek Paris ve çevresindeki 18 spor salonuna nakledilmişti.

Halen pek çok sivil toplum örgütü ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümeti, sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşullar nedeniyle eleştiriyor.