Fransa Adalet Bakanı: Olağanüstü hal artık kalkabilir

Urvoas, yüksek yargı temsilcileri ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması için gerekli şartlar oluştu.” dedi.

Fransa’da olağanüstü hal uygulaması, Paris’te 6 farklı noktaya yapılan ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından 13 Kasım 2015’te ilan edilmişti.

Geçen yıl kaldırılması düşünülen olağanüstü hal uygulaması, 14 Temmuz’da Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının ardından yeniden uzatılmıştı.

Parlamento, bu yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri gerekçe göstererek, olağanüstü hal uygulamasını 15 Temmuz'a kadar uzatmıştı.