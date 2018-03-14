Fransa Afrin'deki teröristlere ağlıyor

TSK, Ocak ayında kuzey Suriye'deki YPG'li teröristleri Afrin bölgesinden çıkarmak amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

TÜRKİYE HAKLI DEĞİLMİŞ

Le Drian dün parlamento üyelerine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili kaygıları meşru olsa da bunun Türk birliklerinin Afrin bölgesindeki operasyonunu kesinlikle haklı göstermeyeceği de belirtilmeli." dedi.

"Durum kritik ve ciddi" diyen Le Drian, Afrin operasyonunun DEAŞ'a yönelik harekatı da zayıflattığından endişe ettiğini sözlerine ekledi.

ABD gibi Fransa da, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'li teröristlere silah ve eğitim verdi ve aynı zamanda bölgede düzinelerce özel kuvveti bulunduruyor.

TÜRKİYE'NİN İLERLEMESİ RAHATSIZ ETTİ

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde dünden itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını ve müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgelerin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Le Drian, "Bu konudaki kararlılığımızın ana sebebi, Teröristlerle çok eski bir ilişkiye sahip olduğumuz ve Rakka'nın geri alınmasında oynadıkları hayati rolün farkında olmamızdır." dedi.