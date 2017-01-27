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Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarını da kapsayan yasayla ilgili iptal kararı verdi.

27.01.2017 - 00:36
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Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 kararı

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, geçen yıl sonunda yasalaşan tasarının "zaten var olan nefrete teşvikle ilgili yasaların yanında gerekli olmadığı" vurgulandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GEREKSİZ VE ORANTISIZ SALDIRI"

Kararda, "Bu yasa, işlendiği zaman suç teşkil etmeyen olaylar hakkında  yorumda bulunmayı cezalandırma yolu açıyor. Aynı zamanda yasa normalde tarihi  tartışmalarla kararlaştırılması gereken olay ve ifadelerin yasallığı konusunda  belirsizliğe neden oluyor. Dolayısıyla bu yasa, ifade özgürlüğüne gereksiz ve  orantısız bir saldırıdır." denildi.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Yasanın Ulusal Meclis ve Senato'dan geçmesi, Türkiye'nin ve  Fransa'daki Türk toplumunun tepkilerine neden olmuş, ilgili madde daha sonra bir  anayasa hukukçusu ve Türk derneklerinin başvurusuyla nihai karar merci olan  Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü.

"TÜRKİYE'NİN HUKUKİ ZAFERİ"

Anayasa Mahkemesi'nin, normalde bu tür bir itirazı kabul etmeme  yetkisi bulunmasına rağmen kabul edip değerlendirme yoluna gitmesi ise "Türkiye'nin bir hukuki zaferi" olarak değerlendiriliyor.

1 YIL HAPİS VE 40 BİN AVRO PARA CEZASI

Yasal değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili iddialara yönelik doğrudan  herhangi bir ifade bulunmuyordu. Ancak yasanın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak  tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın  önünü açacağı belirtiliyordu.

Bu yasaya göre bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin avro para cezası  verilebilecekti.
Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen  benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini  sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Fransa Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında, Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesinin (AİHM) Perinçek Davası'ndaki kararını göz önünde bulundurduğu  değerlendiriliyor.

AİHM'in temyiz niteliğindeki büyük dairesi, Ermeni iddialarına ilişkin  açıklamaları sonrasında İsviçre'de mahkum olan Doğu Perinçek'in yaptığı başvuru  ile ilgili olarak İsviçre'nin "insan hakları ihlalinde bulunduğuna" hükmetmişti.

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