Fransa Bisiklet Turu, kızlara veda ediyor

Hollywood'da ardı ardına gelen taciz, cinsel istismar ve çocuk istismarı itiraflarının ardından sanat dünyasında olduğu gibi spor dünyasında da kadınların objeleştirilmesine tepkiler gelişti.

F1'İN ARDINDAN BİSİKLET TURU'NDAN DA KADINLAR ÇEKİLİYOR Geçtiğimiz günlerde Formula 1'in pistlerden çektiği grid kızlarının ardından Fransa'dan da bir haber geldi. Fransa'nın ünlü bisiklet turunda (Tour de France), yarış sonrası podyumda boy gösteren ve kazanan bisikletçilere öpücük kondurup sarı yeleği takdim eden podyum kızlarının işine son vermeye hazırlanıyor. Bu arada podyum kızlarının yarışçılarla konuşmaları yasak.

1930'dan bu yana gerçekleşen yarışlarda ilk kez bu yıl, kızlar podyumda boy göstermeyebilir. CİNSEL İSTİSMAR HASSASİYETİ ARTIYOR Sosyal medyada #metoo adıyla başlayan hareket birçok alanda etkisini göstereceğe benziyor.

Çeşitli fuar ya da organizasyonlarda ürün tanıtımlarında kadınların ön plana çıkarılması eleştiri konusu olunca otomobil üreticileri, uluslararası fuarlarda kadınların mini etek giymemesi kararını aldı.