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Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa, Türkiye'nin terör örgütü PYD'yi temizlemek için Afrin'e girmesinin ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi.

AA | 22.01.2018 - 00:23..
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Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Türkiye'nin Afrin'de PYD'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasının ardından, gelişmelerin kaygı verici olduğunu dile getiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak." dedi.

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

"SON GELİŞMELER KAYGI VERİCİ"

Toplantıda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Konsey üyelerini Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu değerlendirmek için BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını açıklamıştı.

Le Drian, Cezayir'deki Batı Akdeniz Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylemişti.

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

DRİAN: "ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"

Twitter hesabından da paylaşımlarda bulunan Le Drian, ''Suriye: Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantı talebinde bulunuyor. Bu sabah Türk mevkidaşım ile görüşme yaptım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'nin her yerinde ateşkes sağlanması ve insani yardımların koşulsuz ve engelsiz ulaştırılması gerektiğini belirten Le Drian, ''BMGK, yarın Suriye'deki durumu görüşecek. Fransa, özellikle insani erişim sağlanmasının aciliyetine dikkati çekecek.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

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