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Fransa cumhurbaşkanı adayına 'un'lu protesto

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a katıldığı bir salon toplantısı sırasında unlu protesto düzenlendi.

06.04.2017 - 23:05
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Fransa cumhurbaşkanı adayına 'un'lu protesto

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıkları için Strazburg kentine giden merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı François Fillon, partililere hitap edeceği Strazburg Sergiler Sarayı'nda saldırıya uğradı.

Fransa cumhurbaşkanı adayına 'un'lu protesto

SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu salonda sahneye çıkmak için partililerle tokalaşarak yürüyen Fillon'a kalabalık içinden un atıldı. Ellerinde un torbaları olan iki kişinin unu eski Başbakan ve çevresindekilerin yüzüne doğru atma anı kameralara yansıdı. Olaya kısa sürede müdahale eden güvenlik görevlileri saldırganları etkisiz hâle getirerek, Fillon ve çevresindeki yöneticileri güvenli bölgeye aldı. Olaydan partinin bazı yöneticileri de etkilendi.

Salona partili gençler arasında kampanya kıyafetleriyle giren iki saldırgan gözaltına alındı.

Fransa cumhurbaşkanı adayına 'un'lu protesto VİDEO

YERLİ MALI KULLANMA KAMPANYASINA ATIFTA BULUNDU

Olay sonrası ıyafetlerini değiştirip tekrar sahneye çıkan Fillon, Fransa'da son dönemde yaygınlaşan "yerli malı kullanma" kampanyasına atıfta bulunarak, "Umuyorum attıkları un Fransa ürünüdür" diyerek saldırıyı geçiştirdi.

Fransa cumhurbaşkanı adayına 'un'lu protesto

Fransa'da siyasilere un atma şeklinde yapılan protesto gösterisi son dönemde yaygınlaştı. Başbakanlık'tan istifa ettikten sonra seçim kampanyası için geçen Aralık ayında Strazburg'a giden Manuel Valls de aynı şekilde unlu protestoya uğramıştı.

Manuel Valls'e unlu saldırı haberi

Fransa cumhurbaşkanı adayına 'un'lu protesto

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