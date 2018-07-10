Fransa Cumhurbaşkanı Macron haddini aştı

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Güneş koruyucuları cilt tipine göre seçilmeli

Dr. Figen Akın, yaz mevsiminde güneşin cilde verdiği zararlardan korunmanın ne kadar önemli olduğu ve güneş koruyucu seçme konusunda her bir cilt yapısı için ayrı özenilmesi gerektiği konusunda uyardı.