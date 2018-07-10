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Fransa Cumhurbaşkanı Macron haddini aştı

Macron, önümüzdeki aylarda "Fransa İslamı" planını devreye sokacağını açıkladı. Buna göre ülkedeki Müslüman kurumlar laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 14:03..
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron haddini aştı

Versailles Sarayı'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, laikliğin önemini vurguladığı bir konuşma yaptı.

"Laiklik, cumhuriyetin İslam'la sorunu olmamasını sağlıyor." diyen Macron Fransa'daki İslam kurumlarını yeniden yapılandıracaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron haddini aştı

"CUMHURİYETİN RUHUNA UYGUN BİR ÇERÇEVE SUNACAĞIZ"

Macron "Fransa İslamı" adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söykerken, "Sonbaharda, İslam'a cumhuriyetin ruhuna uygun bir çerçeve sunacağız." dedi.

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