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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan şarap güzellemesi

Fransa'da sağlık bakanının şarabı diğer alkol türleri kadar sağlığa zararlı ilan eden açıklaması, Fransa'da tartışmalara neden oldu. Tartışmalara Cumhurbaşkanı Macron'da katıldı.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 16:38..
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan şarap güzellemesi

Fransa'da yeni alkol düzenlemesi tartışmaları yapılırken Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'in açıklaması ortalığı karıştırdı. Fransa'nın adeta milli içeceği olan şaraba gelen eleştiri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u bile kızdırdı.

Macron,  "Şaraba laf söyletmem, günde iki kez içiyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan şarap güzellemesi

"DÜZENLEMEYE İZİN VERMEM"

''Şarap endüstrisi insanları şarabın diğer alkollü içkilerden farklı olduğuna, hatta sağlığı olumlu yönde etkilediğine inandırıyor. Oysa şarap içmenin bira, votka, viski içmekten bir farkının bulunmadığı bilimsel olarak kanıtlandı'' diyen Sağlık Bakanı Buzyn, tüm Fransızların eleştiri oklarının hedefi oldu.

Özellikle Macron'un da eleştirdiği Buzyn'e Cumhurbaşkanı, geleneksel Fransız içkisinden günde iki kez içtiğini belirtirken, şarabın diğer kuvvetli alkol türleriyle aynı kefeye konmasına ve alkol-tütün yasasını daha sıkılaştıran değişikler yapılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan şarap güzellemesi

DAHA BÜYÜK TEHLİKE: AZ ŞARAP İÇMEK

Sağlık Bakanı'nın açıklamasına yönelik Macron'un tepkisi bununla da sınırlı kalmadı. Macron "Tüm toplumun sağlığı devasa bir tehditle karşı karşıya" diyerek gençlerin gitgide daha az şarap, ama daha çok kuvvetli alkol ya da bira içtiğinden yakındı.

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