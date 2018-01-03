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Fransa Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestoların devam ettiği İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

AA | 03.01.2018 - 00:48..
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Ruhani ile İran'da çıkan protestolar hakkında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mağdur olanlara karşı endişe duyduğunu ve sükunete çağırdı. Macron'un, Ruhani'ye insanların düşünce ve gösteri özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

FRANSIZ BAKANIN İRAN ZİYARETİ ERTELENDİ

İki cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran nükleer anlaşmasının da ele alındığı vurgulanarak, Macron'un bu anlaşmayı desteklediği, Ruhani'nin de bu anlaşmada mutabakat sağlanan konulara riayet gösterilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın bu hafta sonu İran'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin başka bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Le Drian’ın cuma ve cumartesi günü İran’a bir ziyaret düzenleyeceği açıklanmıştı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

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