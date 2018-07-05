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Fransa Cumhurbaşkanı'nın "çılgın" gecesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Nijerya ziyaretinde Afrika müziği, kültürü ve muhalifliğinin doruklarından birini oluşturan Fela Kuti'nin tapınağını ziyaret etti. Macron tapınakta çılgın bir gece geçirdi.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 09:23..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 2020'de başlayacak Afrika Kültürü Mevsimi etkinlikleri kapsamında gezilerine başladı. Nijerya'ya gelen Macron diplomatik bir görüşmeden çok kültürel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Macron Fela Kuti'nin eğlence tapınağını ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın


TAPINAKTA ÇILGIN BİR GECE

Salı günü Moritanya'dan Nijerya'ya geçen Macron, Abuja'da Afrika Birliği zirvesine katılıp Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ile görüşmesinin ardından soluğu Lagos'da aldı.

Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı, Lagos'da, Batılı tasavvuru aşan bir Afrika müziği, yaşam biçimi ve muhalifliğine imza atmış Fela Kuti'ye ithaf edilen 'Yeni Afrika Tapınağı'nda çılgın bir gece geçirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın

DANSLAR, MÜZİK VE EĞLENCE

Fransa liderinin gelişini partilerle kutlayan Fela Kuti tapınağında sazlar,çalgılar, davullar çalındı, danslar eksik olmadı.

Darbuka benzeri vurmalı çalgılarda maharetini sergilerken kendinden geçmiş gözüken Macron, 20'li yaşlarındayken Fransa'nın Nijerya Büyükelçiliği'nde 6 ay stajyerlik yaptığını ve Nijerya'yı çok sevdiğini belirtti.

Sahneye çıkıp soru-cevap seansı yapan Macron'un ''Bu gece burada olmaktan çok mutluyum'' sözleri tezahüratlarla karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın

"TAPINAKTA OLAN TAPINAKTA KALIR"

Nijerya'da stajyerken neler yaşadığı sorusuna ''Elbette tüm o anıları paylaşacak değilim, çünkü tapınakta olan tapınakta kalır'' yanıtı, kalabalıktan alkış ve kahkaha tufanı kopardı.


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