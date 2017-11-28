taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.512
USD
3,9214
EURO
4,6653
ALTIN
163,37
PETR
63,3600

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Afrika açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa artık Afrikalılara ne yapacaklarını söylemeyecek." dedi.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 17:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

werwe

Batı Afrika turu kapsamında Burkina Faso'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,  seleflerinin Fransa'nın eski sömürgelerine yönelik tavrıyla arasına çizgi çekmeye çalıştı.

Fransa Cumuhurbaşkanı Macron Afrika turunda - GALERİ

"AFRİKALILARA NE YAPACAKLARINI SÖYLEYECEK NESİLDEN GELMİYORUM"

Gençlik örgütlerinin Fransa'nın protesto edilmesi için çağrı yapması üzerine Burkina Faso'da iki gün okullar tatil edilirken 39 yaşındaki lider, başkent Ouagadougou'da üniversite öğrencilerine hitap etti: ''Afrikalılara ne yapacaklarını söyleyen nesillerden gelmiyorum. Ben, en iyi siyasi hatıralarından biri Nelson Mandela'nın zaferi olan neslin üyesiyim.'' dedi.

MACRON GÜNAH ÇIKARTTI

Geçmişte Fransa tarafından büyük soykırımlara ve sömürgelere maruz bırakılan Afrika için, bir daha fransızlardan emir almayacağını belirten Macron sözleriyle adeta günah çıkarttı.

'AFRİKA KAYIP KITA DEĞİL'

Afrika'nın geçmişte büyük eziyetlere tanık olduğunu belirten Macron, artık Afrika'nın kayp bir kıta olmadığını dile getirdi.

Macron "Afrika kıtasının krizlerle ve sefillikle özdeşleştiğini söyleyenlerin yanında olmayacağım. Afrika ne kayıp bir kıtadır ne de kurtarılması gerekmektedir görüşünde olanların yanında olacağım." diye devam etti.

RUANDA KATLİAMI VE FRANSA

1994 yılı içerisinde yaklaşık 100 günde 800 bin Ruandalı'nın öldürülmesiyle sonuçlanan ve tarihin en büyük soykırımlarından biri tüm dünyanın gözü önünde bizzat Fransa'nın kendi eliyle gerçekleşmiştir.

İlginizi Çekebilir
Edirne Valisi'nden Karslıları inciten açıklama
Kars eski, Edirne yeni Valisi Günay Özdemir, Edirne halkını övmek isterken Karslıları inciten sözler sarfetti.
Irak ordusu, DEAŞ'ın gizli petrol deposunu buldu
DEAŞ'a karşı operasyonlarını sürdüren Irak ordusu, örgütün çölde petrol sakladığı gizli depoları buldu.
Belçika'daki helal kesim yasağı Anayasa Mahkemesinde
Belçika'daki Yahudi toplumu, koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan kararı Anayasa Mahkemesine taşıdı.
Papa 'Arakanlı' diyemedi, yaşananları yok saydı
Katolik aleminin ruhani lideri olan Papa Françesko, Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Arakanlıları adeta yok saydı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı

1202
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

240
Rize'de cam filmi yasağı yok

Rize'de cam filmi yasağı yok

175
İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

54
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

171
CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

250
Din İşleri Yüksek Kurulu: Bitcoin uygun değildir

Din İşleri Yüksek Kurulu: Bitcoin uygun değildir

229
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM