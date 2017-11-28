Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Afrika açıklaması

Batı Afrika turu kapsamında Burkina Faso'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seleflerinin Fransa'nın eski sömürgelerine yönelik tavrıyla arasına çizgi çekmeye çalıştı.

Fransa Cumuhurbaşkanı Macron Afrika turunda - GALERİ

"AFRİKALILARA NE YAPACAKLARINI SÖYLEYECEK NESİLDEN GELMİYORUM"

Gençlik örgütlerinin Fransa'nın protesto edilmesi için çağrı yapması üzerine Burkina Faso'da iki gün okullar tatil edilirken 39 yaşındaki lider, başkent Ouagadougou'da üniversite öğrencilerine hitap etti: ''Afrikalılara ne yapacaklarını söyleyen nesillerden gelmiyorum. Ben, en iyi siyasi hatıralarından biri Nelson Mandela'nın zaferi olan neslin üyesiyim.'' dedi.

MACRON GÜNAH ÇIKARTTI

Geçmişte Fransa tarafından büyük soykırımlara ve sömürgelere maruz bırakılan Afrika için, bir daha fransızlardan emir almayacağını belirten Macron sözleriyle adeta günah çıkarttı.

'AFRİKA KAYIP KITA DEĞİL'

Afrika'nın geçmişte büyük eziyetlere tanık olduğunu belirten Macron, artık Afrika'nın kayp bir kıta olmadığını dile getirdi.

Macron "Afrika kıtasının krizlerle ve sefillikle özdeşleştiğini söyleyenlerin yanında olmayacağım. Afrika ne kayıp bir kıtadır ne de kurtarılması gerekmektedir görüşünde olanların yanında olacağım." diye devam etti.

RUANDA KATLİAMI VE FRANSA

1994 yılı içerisinde yaklaşık 100 günde 800 bin Ruandalı'nın öldürülmesiyle sonuçlanan ve tarihin en büyük soykırımlarından biri tüm dünyanın gözü önünde bizzat Fransa'nın kendi eliyle gerçekleşmiştir.