Fransa Ekonomi Bakanı'ndan ABD'ye tepki

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin yankıları halen sürüyor. Trump'ın Avrupa'ya, İran'a ekonomik yaptırımda bulunmasına Fransa'dan beklenmedik bir tepki geldi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, “ABD’nin kararlarına itaat eden, pantolonunun paçasına yapışan tebaa mı olmak istiyoruz” diyerek sert çıktı.

ABD'YE SERT TEPKİ

Nükleer anlaşma neticesinde sınırlı olarak kaldırılan ambargo ile ticaret yapma hakkını yeniden kazanan İran'ı köşeye sıkıştırmak isteyen ABD, Avrupa'ya "İran ile ticaret yapma" baskısı kurmaya çalışıyor. Fransa ise bu duruma tepkili.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Avrupa’nın ABD yönetiminin, ‘dünyanın ekonomi polisi’ rolü oynamasını kabul etmemesi gerektiğini belirtti. Le Maire, “ABD’nin kararlarına itaat eden, pantolonunun paçasına yapışan tebaa mı olmak istiyoruz yoksa ekonomik çıkarlarımız var, İran ile ticareti sürdüreceğiz mi demek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN ABD'YE KARŞI ATAK

Avrupa Fransa önderliğinde ABD'den gelecek olan olası ekonomik saldırılara karşı harekete geçti. Fransa, ABD’nin yaptırımlarını etkisiz kılacağını düşündüğü bir dizi önlemi Avrupa Birliği Komisyonu’na önermeye hazırlanıyor.

Karşı önlem önerileri üzerinde çalışıldığını Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire duyurdu. Le Maire ay sonunda Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya gelerek atılabilecek ortak adımları ele alacaklarını söyledi.