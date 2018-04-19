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Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 2001'de Esad'a verdiği ülkenin en yüksek rütbeli nişanı geri alınacak.

AA | 19.04.2018 - 00:22..
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Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

2001'de Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından ülkenin en yüksek dereceli nişanı Beşar Esad'a verilmişti. Macron ise 'Legion d'honneur'ü geri alacak.

Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Esad'ın, Suriye'de babası Hafız Esad'ın ardından 2000 yılında göreve başladığı belirtilen haberlerde, 2001'de Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirdiği ve dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın elinden, ülkenin en yüksek dereceli nişana "Legion d'honneur" layık görüldüğü kaydedildi.

Esad'ın 5 dereceden oluşan nişanın en yüksek derecesi olan "Büyük Haç" ile taltif edildiği belirtildi. Kamu yayıncısı France Info, Elysee Sarayı'nın, nişanın geri alınması için gerekli prosedürü başlattığını yazdı

Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

MUSSOLİNİ VE KADDAFİ'YE DE VERİLMİŞTİ

Daha önce Mussolini, Çavuşesku ve Kaddafi gibi isimlere de verilen nişanı, Napolyon Bonapart'ın 1802'de kurdurduğu asker ve sivillerin yer aldığı bir kurum veriyor. Büyük Üstad ve Büyük Şansölye tarafından idare edilen kurumun, 400'e yakın çalışanı bulunuyor.

Şövalye, Subay, Kumandan, Büyük Subay ve Büyük Haç olmak üzere 5 ayrı derecesi bulunan nişanın 2010'a kadar geri alınması mümkün değildi. Bu tarihte yapılan değişiklikle cumhurbaşkanına, verilen nişanları geri alabilme yetkisi verilmişti.

Değişiklikten sonra, doping yaptığı ortaya çıkan ABD'li bisiklet şampiyonu Lance Armstrong, ırkçı söylemlerde bulunan İngiliz modacı John Galliano ve cinsel taciz ve tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in nişanı geri alınmıştı.

Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

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