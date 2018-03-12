Fransa eski Cumhurbaşkanı YPG'ye müttefikimiz dedi

TSK'nın Suriye'de PKK'nın uzantıları olan YPG/PYD/PKK terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ederken, YPG'nin savunuculuğunu üstlenen bir diğer isim de Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande oldu.

Hollande, Suriye'deki PYD/YPG güçleriyle ilgili 'müttefikimiz' ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MÜTTEFİKLERİMİZİ VURUYOR"

Fransız Le Monde gazetesine konuşan François Hollande, eski bir cumhurbaşkanından çok, terörü, teröristleri savunan biri gibi davrandı.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren Hollande, Afrin'de Türkiye'nin, Fransa'nın müttefiklerini vurduğunu belirtti.

"Ankara, Afrin'de müttefiklerimizi bombalıyor. Rusya da buna destek vererek NATO'nun bölünmesini amaçlıyor." dedi.

ATEŞKES AFRİN'E KAYDIRILMALI

Hollande ayrıca, BMGK kararıyla Doğu Guta'da uygulanan ateşkesin Afrin'e de kaydırılması gerektiğini söylerken, "Afrin ve Guta'da uçuşa yasak bölge ilan edilmeli. Ancak Rusya bunu veto etti." dedi.

PYD'LİLERİ ELYSEE'DE AĞIRLAMIŞTI

Suriye'de faaliyet gösteren terör organizasyonu PYD'ye yönelik Hollande'Nin ilgisi yeni olan birşey değil. Geçtiğimiz yıllarda PYD’nin iki kadın teröristi Fransa Cumhurbaşkanı Hollande tarafından Elysee Sarayı’nda ağırlanmış, el üstünde tutularak misafir edilmişti.

Teröristlerin Elysee Sarayı'ndaki randevuya YPJ komutanı Nesrin Abdullah'ın kamuflajlı kıyafetle gelmesi dikkat çekti.