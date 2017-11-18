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Fransa, Faslı Yahudilere ait belgeleri iade etti

Fransa ile Fas arasında ‘arşiv işbirliği anlaşması’ imzalandı.

18.11.2017 - 09:06
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Başkent Rabat’taki Arşiv Vakfı’nda düzenlenen imza törenin ardından Fransa, sömürge döneminde aldığı Faslı Yahudilere ilişkin 43 binin üzerindeki arşiv belgesini Fas’a teslim etti.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Fas Arşiv Vakfı Başkanı Cami Beyda, törende yaptığı konuşmada, Şubat 2013’ten bu yana sürdürdükleri çalışma neticesinde Faslı Yahudilere ait 43 binin üzerindeki arşiv belgesinin ülkeye iadesini sağladıklarını ve bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Arşivlerin iadesinin Faslı Yahudiler açısında çok hassas bir konu olduğuna dikkati çeken Beyda, “Faslı araştırmacılar için büyük bir boşluğu dolduracak olan bu belgeler, Faslı Yahudilere ilişkin araştırmalarda yaşanan eksiklikleri de giderecek” dedi.

ARŞİV TESLİMİYETİNDEN MEMNUNLAR

Yahudi arşivinin 1948’de İsrail devletinin kurulması sonrasında ülkeden ayrılan Yahudiler ve sömürgeci ülkeler tarafından yurt dışına çıkarıldığını aktaran Beyda, söz konusu arşivlerin Fas’taki Yahudi mirasının korunması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı. Fransa Diplomatik Arşivi yetkilisi Jacques Frisch de arşiv tesliminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Frisch, “Fas’ın, sahip olduğu zengin tarihinin bir parçası olan Yahudi arşivini bir araya getirmesi çok güzel. Bu çalışma, Faslı Yahudilerin tarihi ve kültürü korunarak Fas toplumunun önemli bir bileşeni olmalarını muhafaza etmesini destekleyecektir” diye konuştu. Faslı Yahudilere ilişkin pek çok ayrıntıyı barındıran arşiv belgeleri, 1956 yılında Fas’ın bağımsızlığını ilan etmesinden önce ülkeden çıkartılmıştı.

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