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Fransa grevlerde rekor kırdı

Fransa genelinde 2004 ila 2016 yıllarında havayolu çalışanları 254 gün grev yaparak bir rekora imza attı.

AA | 18.06.2018 - 19:49..
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Senato Finans Komisyonunun yayımladığı raporda, grevlerin sayısı açıklandı.

FRANSA'DA GREVLER BİTMİYOR

Fransa genelinde 2004 ila 2016 yıllarında havayolu çalışanlarının 254 gün greve giderek Avrupa'da rekor kırdığı ifade edildi.

Raporda, söz konusu dönemde toplam grev günü sayısı sıralamasında Yunanistan 46 günle, İtalya 37 günle, Portekiz 10 günle ve Almanya 4 günle Fransa'dan sonra yer aldı.

Fransa grevlerde rekor kırdı

GREVLER UÇUŞLARI İPTAL ETTİRDİ

Fransa'da havayolu çalışanlarının 254 günlük grevinin günde ortalama 652 uçuşun iptal edilmesine neden olduğu bildirildi. Öte yandan raporda, Fransa'nın, havaalanlarındaki güvenlik ve uçuş kontrollerinden dolayı Avrupa genelindeki gecikmeli uçuşların yüzde 33'ünden sorumlu olduğu, bu nedenle havayolu şirketlerinin yıllık 300 milyon avro zarar gördüğü belirtildi.

Fransa grevlerde rekor kırdı

AİR FRANCE GREVLERİ

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının son birkaç aydır greve gitmesi uçuşlarda sık sık iptallerin ve gecikmelerin yaşanmasına neden olmuştu.

Fransa grevlerde rekor kırdı

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam yapılması talebinde bulunan Air France çalışanlarının grevi özellikle ülkenin ekonomisini ciddi manada etkilediği ifade edilmişti.

Fransa grevlerde rekor kırdı

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