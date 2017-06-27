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Fransa ile ABD Suriye'yi birlikte vuracak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump, kimyasal saldırı halinde Suriye'de koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı aldı.

27.06.2017 - 23:41
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Fransa ile ABD Suriye'yi birlikte vuracak

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Trump ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede Suriye konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, kimyasal bir saldırı olması halinde koordineli bir biçimde ortak karşılık verilmesinin görüşüldüğü kaydedildi.

ABD: KİMYASAL SALDIRI HAZIRLIĞI VAR

ABD daha önce Suriye rejiminin İdlib'teki kimyasal saldırısının ardından 6 Nisan'da saldırıda kullanılan hava üssü Şayrat'ı bombalamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığını tespit ettiklerini duyurmuştu.

FRANSA: KİMYASAL BULURSAK VURURUZ

Emmanuel Macron, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal silah depolarının yerini tespit etmeleri halinde tek başlarına imha edeceklerini, kimyasal silah kullanılmasının kırmızı çizgileri olduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, Donald Trump'ı ülkesinin 14 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına da davet etti.

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