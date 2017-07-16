Fransa, İsviçre ve Macaristan'da 15 Temmuz etkinlikleri

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde açıldı.

Sergiye, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, çok sayıda diplomat temsilcileri, dernek temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde yaşananları anlattı.

Darbe girişiminde şehit düşen her vatandaşı minnetle yad ettiğini ifade eden Musa, bu darbe girişimin hafızalara kazındığını, cumhuriyet tarihinin en ağır ihanetlerinden biri olduğunu söyledi.

Musa, bu darbe girişimini ve FETÖ terör örgütüyle canları uğruna hayatlarını ortaya koyan vatandaşları unutmayacaklarını vurguladı.

Hain eylemi gerçekleştirenlerin vatan haini ve iş birlikçi olduğunu belirten Musa, bu iş birlikçilerinin hak ettikleri cezaya çarptırıldıklarını ve çarptırılacaklarını kaydetti.

Musa'nın konuşmasından sonra Paris'teki birçok sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa hazırladığı ve hain darbe girişiminin kınandığı bir metin okundu.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği yaklaşık 20 fotoğrafın bulunduğu sergi, büyük ilgi gördü.

İSVİÇRE

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı programa, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle de katıldı.

Başkanlığını Ender Demirtaş'ın yaptığı Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneğinin öncülük ettiği törende, saygı duruşu, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için Fatiha okundu.

Etkinlikte, AA tarafından 15 Temmuz gecesinde çekilen fotoğraflar sergilendi.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Dicle, burada yaptığı konuşmada, FETÖ mensuplarının seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümeti devirmek için girişimde bulunduğunu belirterek, "Ama halkımız buna müsaade etmedi. Öyle bir terör örgütü ki kendisini yıllarca gizlemiş devletin tüm kurumlarına sızmış orada kendine bambaşka bir paralel yapı oluşturmuş." dedi.

15 Temmuz'da darbe girişimine karşı sokaklara farklı görüşten insanların çıktığını söyleyen Dicle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir tehlikeyi geride bıraktığımızı düşünüyoruz ama bu tehlike hala sürüyor. Çünkü, kendisini gizlemiş insanların nerede ne zaman neye kalkışacaklarını çok fazla kestiremiyoruz. Tüm dünyadaki dostlara ve müttefiklere biz bunu çok iyi anlatmamız lazım. İsviçre'de büyükelçiliğimizin başlattığı bir kampanya var. İsviçre Türk Toplumu'na üye herkes, İsviçre'deki bir dostuna mutlaka bu terör örgütünün gerçek yüzünü çok iyi anlatmalı."

Öte yandan, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz menfur darbe girişimi sırasında FETÖ terör örgütü mensuplarınca şehit edilen masum vatandaşlarımız anısına Türkiye'nin BM nezdinde Daimi Temsilciliği Resmi Konutu'nda anma töreni düzenlendi.

MACARİSTAN

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen etkinlikte konuşan Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, ülkede yaşayan Türk toplumunun 15 Temmuz gecesinde programa gelerek dayanışma gösterdiklerini söyledi.

Fakılı, 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla toplandıklarını belirterek, "15 Temmuz'da kendisini evrenin imamı olarak tanımlayan bir kişinin, devletimizin, kurumlarımızın, ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın içine yerleştirdiği şuursuz birtakım kişiler cumhuriyet tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir terör eylemine girişmişlerdir." dedi.

Türk halkının sokaklara dökülerek demokrasiyi savunduğunu belirten Fakılı, ''Söz konusu hainler, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza suikasta kalkışmış, yüce Meclisimiz, Genelkurmay Başkanımız, Emniyet teşkilatımız gibi asli ve kritik kurumlarımızı hedef almış, 249 vatandaşımızı şehit etmiş, iki binden fazla insanımızı yaralamıştır.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından davetliler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları ziyaret etti.

Davetliler, AA'nın fotoğraflarına büyük ilgi gösterdi.