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Fransa kahraman jandarmasına veda etti

Geçtiğimiz hafta cuma günü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği rehine eyleminin kahramanı Fransız jandarma, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Jandarmanın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Macron da katıldı.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 17:46..
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Geçtiğimiz hafta Fransa'yı sarsan DEAŞ'ın rehineli eylemi, büyük ses getirmiş, eylemde Fransız polisinin kahramanlığı da ön plana çıkmıştı. Rehineleri kurtarmak için kendini feda eden jandarma Arnaud Beltrame son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa kahraman jandarmasına veda etti

BİNLERCE KİŞİ TÖRENE KATILDI

Trebes kasabasında bir markete düzenlenen saldırıda gönüllü olarak kadın rehiniyle yer değiştiren jandarma Beltrame, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Paris yakınlarında gerçekleştirilen resmi törene devlet erkanı da katılırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da askeri törene katıldı.

Fransa kahraman jandarmasına veda etti

Törene Macron ile birlikte eski Cumhurbaşkanları Hollande ve Libya'nın lideri Kaddafi'den para aldığı gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan Sarkozy'de katıldı.

Fransa kahraman jandarmasına veda etti

"OLAĞANÜSTÜ CESARET"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron düzenlenen törende tabutun başına gelerek tabutu selamladı. 45 yaşındaki Beltrame'in "olağanüstü bir cesaret gösterdiğini ve bir kahraman olarak yaşamını yitirdiğini" söyledi.

Beltrame ayrıca Fransa'nın en yüksek dereceli nişanı "Legion d'Honneur"a layık görüldü.

Fransa kahraman jandarmasına veda etti

TEPKİ ÇEKEN KARE

Devlet töreninin düzenlendiği sırada askerlerin omuzlarında taşınan kahraman jandarmanın töreninde tepki çeken bir detay da ortaya çıktı. Devlet görevlilerinin bulunduğu alanda çekilen bir karede, bazı kişilerin ağızlarını şal ile örttüğü ve yanındaki kişi ile birlikte gülüşmelerini gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Kahraman jandarmanın cenaze töreninde böyle bir olayın yaşanması tepkilere yol açarken, "Beltrame'nin anısına hakaret ediyorsunuz" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Fransa kahraman jandarmasına veda etti

REHİNE KRİZİ

Fransa'da geçtiğimiz cuma günü Trebes ve Carcassonne kentlerinde düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.

İçerdeki rehinelerin can kaybını önlemek için jandarma Beltrame rehinelerin yerine geçmiş, böylece rehinenin hayatını kurtarmıştı. Markete girdikten sonra saldırganın vurarak ağır yaraladığı 44 yaşındaki jandarma Arnaud Beltrame kaldırıldığı hastanede cumartesi günü yaşamını yitirmişti.

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