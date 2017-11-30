Fransa Katar'a savaş uçakları, zırhlı araçlar satıyor

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Katar'a 12 adet Rafale savaş uçağı ve zırhlı araç satışına ilişkin anlaşmaların, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Aralık ayında bu ülkeye yapacağı ziyaret sırasında kesinleşeceğini umuyor.

MÜZAKERELER TAMAMLANMAYA YAKIN

Parly BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Aylardır müzakereleri sürdürüyoruz" dedi.

Savunma Bakanı anlaşmaya ilişkin "Yine aylardır çok sayıda zırhlı araç satışını görüşüyoruz; bunun da Cumhurbaşkanı Aralık başında (Katar'a) gittiğinde kesinleşeceğini umuyoruz." dedi.

Son aylarda Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri bozulan Katar, ordusunu güçlendirme yoluna gidiyor.