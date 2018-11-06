taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.33555
Euro
6.0876
Altın
1230.05
Borsa
95947.73
Gram Altın
211.005

Fransa laiklik yasasını değiştirecek

Laikliğin doğduğu ülke Fransa, camileri denetleyebilmek için kendi yasasına müdahale etmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 07:43..
  1. Haberler
  2. Dünya

Laiklik 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkarak dünyadaki birçok ülkeyi etkilemiş bir ilke. Fransa bu ilkenin doğduğu yer olarak dünyada en katı laik devletlerden biri oldu.

Laiklik en basit tanımıyla devletin din işlerine karışmaması. Ancak Fransa'da 1905 laiklik yasası camilere müdahale edebilmek için değiştirilmek üzere.

AMAÇ CAMİLERDE FİNANSMANI DENETLEMEK

İçişleri Bakanlığı'nın henüz fikir aşamasında olduğunu belirttiği projenin amacının camilerdeki finansmanı denetlemek olduğu belirtiliyor.

"TEKRAR YENİLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, "Burada amaç laiklik yasasını yeniden yazmak değil. 1905 yasası daha önce de yenilenmiş. Bu nedenle tekrar yenilenmesi mümkün." şeklinde konuştu.

Fransa laiklik yasasını değiştirecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rihanna'dan Trump'a şarkı resti

Rihanna'dan Trump'a şarkı resti

35
Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

48
Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

36
ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

41
CHP, sağlıkta şiddet yasasına karşı çıktı

CHP, sağlıkta şiddet yasasına karşı çıktı

135
Kaptan Çakmak: Olmadı, hakkınızı helal edin

Kaptan Çakmak: Olmadı, hakkınızı helal edin

62
Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM