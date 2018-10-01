Fransa lideri Macron Karayipler'i ziyaret etti

Fransa'da geleceği tartışma konusu olan Emmanuel Macron'un otoristesi tartışma konusu oldu. Geçen yıl Maria ve Irma kasırgaları ile resmen yerle bir olan Saint Martin’e giden Macron’un görüntüleri tartışma yarattı.

YEREL HALK İLE GÖRÜŞTÜ

Karayipler'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bölge yetkilileriyle de bir araya gelen Macron, bölgeyi teftiş ederken bölgede bulunan yetkililer ve işçilerle bir araya geldi. Yerel halk ile de görüşmeler gerçekleştiren Macron'a ilgi yoğun oldu, fotoğraf çektirdi.

İLGİNÇ FOTOĞRAF KARESİ

Çekilen fotoğraflarda işçilerin üstsüz olması Fransa’da tartışma yaratırken, bir diğer tartışma yaratan konu da, çekilen bir karede, Macron ile fotoğraf çekilen bir kişinin el hareketi yaparak kameraya poz verdiği görüldü.

Sosyal medyada yayınlanan bu fotoğraflar Fransa'yı karıştırdı. Çok sayıda kullanıcı, "Cumhurbaşkanının karşısına bu şekilde çıkılması kabul edilemez. Macron bu görevi saygın bir şekilde yapamayacak mı" ve "Gururumuz yok sayılıyor. Cumhurbaşkanının ceketi Macron’a büyük gelmiş" gibi yorumlarını yaptı.

MACRON'A ELEŞTİRİ YAĞMURU

Çok sayıda Fransız Macron’un böyle bir karede yer almasının uygunsuz olduğunu belirtirerek Macron’u topa tuttu.

Fransa’nın aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen sosyal medya üzerinde çekilen fotoğrafı paylaştı ve "Kelimeler yaşadığımız öfkeyi anlatamıyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil" dedi.