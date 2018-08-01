Fransa meclisi Macron'a açılan soruşturmayı reddetti

Fransa'da gündemin en çaprıcı maddelerinden biri olan Emmanuel Macron'un eski korumasının 1 Mayıs gösterilerinde eylemcilerine dayak atması, halen konuşulmaya, tartışılmaya devam ediliyor.

Ulusal Mecliste, hükümeti ve Macron'u, Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında göstericileri darbettiği olayı örtbas etmekle suçlayan solcu ve sağcı partilerin sunduğu ve hükümetin düşürülmesini öngören iki gensoru önergesi görüşüldü. İki önerge de "kabul" için gereken 289 oya ulaşamadı.

"BU BİR DEVLET MESELESİ DEĞİL"

Genel kurulun sonunda yapılan oylamada, sağcı Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) önergesi 143 oy alırken, solcu Sosyalist Parti (PS), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve Boğun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) ortak önergesi ise sadece 74 oy aldı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, mecliste yaptığı konuşmada, Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde yaptıklarının şok edici olduğunu ve gerekli cezayı aldığını belirtti.

Hükümetin öncekilerine göre daha hızlı bir şekilde yasal işlemleri başlattığını ve bir hafta içinde dört ayrı soruşturma başlattığını kaydeden Philippe, Benalla'nın göstericileri darbetmesinin devlet meselesi değil kişisel bir hata olduğunu savundu. Philippe, muhalefet partilerini bu olayı kullanarak Cumhurbaşkanı Macron'a zarar vermekle suçladı.

Macron'un ekibinden işçilere dayak VİDEO

"BÜYÜK İTİBAR KAYBI"

LR Grup Başkanı Christophe Jacob ise bu darp olayının Fransızları şoke ettiğini ve Macron'un Benalla'yı korumaya çalıştığını belirterek, "Benalla'nın davranışları Cumhuriyetin yasalarıyla bağdaşmıyor. Fransızlar kötü arkadaşlıkların cumhuriyeti Elysee'de olduğunu öğrendi." dedi.

Macron'un Benalla'yı korumaya çalıştığını savunan Jacop, Başbakan Philippe hitaben "Biz Cumhurbaşkanını kimin koruyacağının yasalarla belirlenmesini istiyoruz. Hükümetin böyle bir hatayı durdurma konusunda cesaretli davranmadı. İçişleri Bakanınız başarısız oldu çünkü polis teşkilatının gözünde bu meselenin başlangıcından beri bunu nasıl savunacağını bilmediği için çok büyük itibar kaybetti." ifadelerini kullandı.