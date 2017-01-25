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Fransa nükleer enerji üretiminde dünya lideri oldu

Fransa, 58 reaktör ile nükleer enerji üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyor.

25.01.2017 - 11:41
  1. Haberler
  2. Emlak

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France 3 televizyon kanalının araştırmasına göre, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 76'sını, nükleer enerji santralleri karşılıyor. Bu ihtiyacın yüzde 16'sı yenilenebilir enerji kaynakları, yüzde 6'sı ise termik santrallerden temin ediliyor.

NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİNİN YILLIK CİROSU 46 MİLYAR AVRO

Fransa'da nükleer enerji santrallerindeki çalışan sayısı 220 bin civarında. Nükleer enerji santrallerinin yıllık cirosu ise 46 milyar avro. Uzay ve otomobil sanayinin ardından nükleer enerji santralleri, ülkenin üçüncü büyük ekonomik sektörünü oluşturuyor.

2025 YILINA KADAR YÜZDE 50'Sİ KULLANILACAK

Son yıllarda nükleer enerji santrallerine yönelik tepkiler ve eski santrallerinin kapatılması yolundaki baskılar üzerine, sosyalist iktidar, 2025 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin toplam elektrik enerjisi üretimindeki payını, yüzde 50'ye düşürme sözü vermişti.

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