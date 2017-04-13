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Fransa: Rusya Suriye'de katliamlara garanti veriyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Rusya'nın Suriye konusundaki BMGK karar tasarısını veto etmesini eleştirdi

13.04.2017 - 06:58
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Ayrault, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Suriye konusundaki BMGK karar tasarısını veto etmesine ilişkin, "Bu karar anlaşılmaz ve yanlış olmakla birlikte Suriye rejimine katliamları konusunda garanti vermektedir. Suriye halkının şehitlerinin sayısını artırıyor." ifadesini kullandı.

"FRANSA GERİ ÇEKİLMEYECEK"

Dışişleri Bakanı Ayrault, ülke olarak kimyasal silah kullanımını ve bunun kullanımını sağlayan mekanizmaları yasaklayan kararı korumaya devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası toplumu sorumluluklarını almaya çağıran Ayrault, "Fransa geri çekilmeyecek." değerlendirmesini paylaştı.

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